Tenisin kraliçeleri 12. kez İstanbul’da

İlk kez düzenlendiği 2005 yılından bu yana dünyanın en iyi kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 250 bin dolar toplam ödüllü turnuva bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto’nun destekleriyle organize edilecek. Bu yıl 12.kez gerçekleşecek turnuvanın organizasyonunu Türkiye Tenis Federasyonu yapacak.

Daha önce Venus Williams, Elena Dementieva, Maria Sharapova, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki, Genie Bouchard ve Elina Svitolina gibi kadınlar tenisinin ünlü yıldızlarını ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta bu yıl da kadınlar tenisinin önemli isimleri korta çıkacak. Dünya sıralamasında 24. sırada bulunan ve toprak kortta elde ettiği başarılarla tanınan İspanyol Carla Suarez Navarro bu yılki organizasyonda 1 nolu seribaşı olarak boy gösterecek. Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier’in yanı sıra İtalyan Camila Giorgi, Rumen Mihaela Buzarnescu, Ukraynalı Dayana Yastremska, Yunan Maria Sakkari ve Fransız Kristina Mladenovic gibi yıldızlar da ana tabloda mücadele edecek. 2016 yılında turnuvada şampiyon olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay da wild card ile turnuvaya katılacak

Esenyurt’ta yeni adıyla faaliyetlerine devam eden Spor Toto Tennis Park’ta gerçekleşecek turnuvanın yayını sportstv’den olacak.

Turnuvanın biletleri ise, hafta içi 10 TL, yarı final ve final günleri ise 30 TL’den Biletix’ten satılacak.

DURMUŞ: BİR TENİS KLASİĞİ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 15 yıl önce ilk kez düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ın bir tenis klasiği haline geldiğini söyledi. Bu yılki organizasyonun TTF organizasyonu ile gerçekleşeceğini belirten Durmuş, “Ülkemizdeki her spor dalını ve her spor organizasyonunu destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto bu yılki turnuva için tüm imkânlarını seferber etti. Tenis camiası olarak her iki kuruma da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm tenisseverleri 22-28 Nisan tarihleri arasında Esenyurt’taki tenis şölenine bekliyoruz” diye konuştu.