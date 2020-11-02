Tenisçi Eugenie Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü olay oldu!

Dünyaca ünlü genç tenisçi Eugenie Bouchard, Cadılar Bayramı kostümüyle Instagram'da büyük ilgi çekti.

02 Kasım 2020, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Tenisçi Eugenie Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü olay oldu!

Bir grand slam turnuvasında final oynayan ilk kadın Kanadalı tenisçi olma başarısını gösteren Eugenie Bouchard, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

26 yaşındaki tenisçi, Cadılar Bayramı'nda video oyunu Mortal Kombat karakterlerinden Mileena kostümü giydi.

Çekilen pozlarını sosyal medya hesabınban paylaşan güzel sporcu, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.

2012'de Wimbledon Kızlar Tekler şampiyonluğunu elde eden Tenisçi, Instagram'da sık sık günlük hayatında yaptıklarını takipçileriyle paylaşıyor. (Skorer)

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