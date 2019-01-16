Tenis şampiyonlarına ödül

Erzurum’da yapılan Okullar arası Tenis İl Birinciliğinde madalya kazanan sporculara ödülleri verildi.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan okullar arası tenis il birinciliği müsabakaları Büyükşehir Belediyesi’nin Olimpiyat Parkı’ndaki Kapalı Tenis Kortu’nda gerçekleşti.

Tenis İl Temsilcisi Alpaslan Tozoğlu, Antrenörler Burak Tozoğlu ve Yıldırım Gündoğdu nezaretinde yapılan Tenis İl Birinciliğinde, okullarını temsil edecek olan sporcular belirlendi.

Dereceye giren sporculara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ve diğer davetlilerin katılımı ile madalyaları verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Olimpiyat Parkı Tenis Kortlarında düzenlenen Okullar arası Tenis Turnuvasında dereceye giren okulları ve sporcuları tebrik ederek, Erzurum’u grup müsabakaları ve Türkiye şampiyonalarında en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de, dereceye giren sporculara, bundan sonraki şampiyonalar için başarı dileklerini iletti.

İHA