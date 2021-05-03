Tenis Federasyonu ‘Tenisle Biriz’ projesini hayata geçiriyor

Türkiye Tenis Federasyonu’nun değerlerinden ve temel hedeflerinden yola çıkan ‘Tenisle Biriz’ fırsat eşitliği, çocuk koruma, sürdürülebilirlik, mental sağlık ve ikili kariyer gibi konu başlıklarını kapsayan birtakım çalışmaları içeriyor. Tenisle Biriz projesi ile sporun gücü kullanılarak toplumun farklı sorunlarına dikkat çekmek, öncülük etmek ve örnek teşkil etmek hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan hedeflerin 2024 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tenisle Biriz projesinin fırsat eşitliği boyutunda sporda kadın katılımını destekleme, cinsiyet farklılıklarından dolayı maddi eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, yönetim kademesinde kadın sayısının artırılması amaçlanırken çocuk koruma boyutunda ise antrenörlerin seminer ve eğitimlerinde çocuk koruma üzerine çalışmalar hayata geçirilecek. Çevre dostu bir yaşama katkı sunmanın da amaçlandığı projede, federasyon bünyesine bağlı etkinlik ve organizasyonlarda çevreci bir tutumun getirilmesi; plastik kullanımının, kağıt tüketiminin ve su tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm programlarının uygulanması, enerji tüketimini azaltan ürünlerin kullanılması konusunda faaliyetler yürütülecektir. Projenin mental sağlık ayağında sporculara, antrenörlere, tenis kulüplerine ve idarecilerine yönelik eğitimlerin verilmesi ve sporcu mental destek merkezlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin ikili kariyer boyutu ise sponsor firma ve firmalar aracılığıyla bir eğitim fonunun oluşturulması, sporculara yönelik burs opsiyonları sunulması ve Türkiye Tenis Federasyonu’na ait dijital bir eğitim platformu oluşturulması gibi çalışmaları içeriyor.

Türkiye Tenis Federasyonu; sporcular, kulüpler, veliler, antrenörler ve sponsorları da kapsayan paydaşlarıyla birlikte bu projeyi sosyal farkındalık kapsamında gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Tenisin ve sporun birleştirici ve değiştirici gücüne inandığını belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenisle Biriz projesiyle birlikte hem ülkemiz tenisine hem de toplumumuza fayda sağlamayı ve toplumu ilgilendiren önemli konularda sosyal farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu projede tenise değer katan tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüteceğiz. Tenis camiası olarak tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz ve biriz, ortak amacımız ise tenis sporunu en ileri noktaya taşıyabilmek. Birçok önemli konuyu ele alan ve çözüm üreten bu projemizin de tenisimizin gelişimi ve farkındalık oluşturmak için oldukça önemli olduğuna inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.