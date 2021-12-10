UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray , önemli bir geliri kasasına koydu. Bir üst tura yükselen sarı-kırmızılı takım, gelen gelirle birlikte rahat bir nefes aldı.

Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 3.63 milyon euro alan Galatasaray, katsayı primi olarak da 3 milyon euro kazandı. Sarı kırmızılı takım ayrıca 3 galibiyet ve 3 beraberlik sonuçları karşılığında da 2.53 milyon euroyu kasasına koydu. Lider olarak bir üst tura yükselen Galatasaray ayrıca 2 milyon 300 bin euroluk ekstra gelir elde etti. Ayrıca grup havuzundan da 493 bin euro kazandı.

Toplamda sarı-kırmızılı takım 12 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koydu. Galatasaray eğer son 16 turunda rakibini elerse, çeyrek finalde 1 milyon 500, yarı finalde 2.4 milyon, finalde 4.5 milyon, şampiyon olursa da 8.5 milyon euro daha kazanabilecek.

Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'nde ayakbastı parası 14,8 milyon euro alan Beşiktaş, katsayı parası 10,2 milyon euro kazandı. Siyah beyazlılar grup karşılaşmalarından puan alamayarak galibiyet ve beraberlik priminden oldu.

Fenerbahçe

Avrupa Ligi'ne ayakbastı parası olarak 3.4 milyon euro alan Fenerbahçe, katsayı primi olarak da 2,5 milyon euro kazandı. Sarı lacivertliler 1 galibiyet 3 beraberlik ile 1 milyon 260 bin euroyu kasasına koydu. Ayrıca Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi son 16'dan devam edeceği için 300 bin euro, grup havuzundan 164 bin euro gelir elde etti. Sarı lacivertlilerin toplam geliri 7,6 milyon euro.







