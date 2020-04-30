Telvin Smith, cinsel ilişki suçu nedeniyle tutuklandı

NFL takımlarından Jacksonville Jaguars'ın eski oyuncusu Telvin Smith'in başı yaşadığı bir cinsel birliktelik nedeniyle büyük belada. Eski Amerikan futbolu oyuncusu, çarşamba günü Florida'daki evinde SWAT ekipleri tarafından tutuklandı.

29 yaşındaki oyuncu, kayıtlara göre 31 Ağustos 2019 saat 22:00 ile 1 Eylül 2019 saat 12:00 arasında bir rezidansta yasalara göre yaşça küçük bir kız ile birlikte olmakla suçlanıyor. ESPN'e göre ise Smith, 17 yaşındaki bir kızla Ağustos ve Eylül aylarında hem evinde hem aracında birçok kez cinsel birliktelik yaşamış durumda.

Florida'da 24 yaş ve üstündeki herkes, 16 veya 17 yaşlarında biriyle birlikte olduğunda yasa dışı cinsel birliktelik ile suçlanabilir. Bu ikinci dereceden yüksek bir suç olarak kabul edilmekte.

Çarşamba günü saat 14:00 sularında silahlı bir polis ekibi, Smith'in bir baskın gerçekleştirildi. Eski yıldız, tutuklandıktan sonra evinde aramalar gerçekleştirildi. Saat 5:20 civarında hapishaneye sevk edilen Smith, 50 bin Dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı.