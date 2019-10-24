Telenet Giants Antwerp - TEKSÜT Bandırma maç sonucu: 93-90

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında temsilcimiz TEKSÜT Bandırma, deplasmanda karşılaştığı Telenet Giants Antwerp'e 93-90 mağlup oldu.

24 Ekim 2019, Perşembe 00:22
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Telenet Giants Antwerp - TEKSÜT Bandırma maç sonucu: 93-90

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında TEKSÜT Bandırma, konuk olduğu Belçika ekibi Telenet Giants Antwerp’e 93-90 yenildi.

Lotto Arena’da oynanan maçta TEKSÜT Bandırma, ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte oyunu dengeledi ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.

Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü periyodu 66-65 önde bitiren TEKSÜT Bandırma, son çeyrekte üstünlüğünü kaybetti ve karşılaşmadan 93-90 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Telenet Giants Antwerp, ilk galibiyetini aldı. TEKSÜT Bandırma ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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