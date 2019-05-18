Telekom kapalı gişe!

Aslan’ı yarın müthiş bir atmosfer bekliyor... Sarı-Kırmızılı ekibin Türk Telekom Stadı’nda Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri tamamen tükendi. Bilet fiyatlarının pahalı olmasına rağmen maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, tribünleri tam anlamıyla bir şölen yerine çevirmeye hazırlanıyor. Kombine kart sahiplerinin da stada gelmesiyle birlikte 50 bin kişinin tribünde olması bekleniyor. Galatasaray maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve taraftarlarla futbolcular kutlamayı hep birlikte yapacak.