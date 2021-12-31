2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde toplan 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. Milyonlarca vatandaş, merakla Milli Piyango çekiliş gecesini bekliyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar yılbaşı gecesi alacakları biletler sonrası çekilişi canlı yayınlarla takip etme şansı bulacak. Saat 17.00'de başlayacak çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Vatandaşlar, telefondan Milli Piyango sorgulama ekranını araştırıyor. İşte detaylar...









MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Telefondan milli piyango sorgulama: 2022 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılır?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının belli olmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Sıralı-tam liste ve amorti rakamı da çekilişler sonrası belli olacak. Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam biletinizi Fanatik.com.tr bilet sorgulama ekranı ile sorgulamanız çok kolay. Bilet numaranızı ilgili alana yazarak bilet sorgula butonuna tıkladıktan sonra biletinize isabet eden ikramiye tutarını ekranda görüntüleyebilirsiniz.

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları:

Tam bilet: 120 TL Yarım bilet: 60 TL Çeyrek bilet: 30 TL

2022 yılbaşı çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni yıla zengin girme hayali kuran vatandaşlar Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayacak çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.

Milli Piyango bileti saat kaça kadar alınır?

Oyun severler, 31 Aralık saat 16.30’a kadar yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00’te canlı yayınlanacak.