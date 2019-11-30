Telefon sahiplerine Wi-Fi uyarısı

Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız.
Önce Ayarlar'a girin.
Ardından Hücresel kısmını seçin.
Gelecek olan ekran bu şekilde:
Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın.
Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı.
Bu ayarın sebebi ne?
Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G’nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.
CNN