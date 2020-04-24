Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 50’den fazla özel eğitim kurumu sahibiyle önceki gün on-line bir toplantı yaptı. Telafi eğitimi, yabancı öğretmenlerin denkliği, öğrenci ve öğretmenlerin kişisel verilerinin korunması, okulların kapalı Mart ve Nisan ayları ile ilgili öğrencilerin öğrenim, yemek, servis ücretleri konuları toplantıda gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağı sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek yanıtladı. Konunun önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın liderliğinde yeniden masaya yatırılacağını ifade eden Selçuk, kararın çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Okullar 30 Nisan'da açılacak mı?

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.

Telafi eğitimi nedir, nasıl yapılacak?

Bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci olarak tanımlanan telafi eğitiminin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dönemin büyün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Selçuk, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

Özel okullar yazın eğitim verecek mi?

Özel okullar hakkında merak edilen sorulara cevap veren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz.

MEB aynı gün hızlı bir şekilde okulların kapanması konusunda karar aldı ve çocuklarımızın zarar görmemesi için hijyen çalışmaları yapıldı. Velilerimiz bugünleri ileride düzgün bir şekilde hatırlamak için çocukları dinleyip anlamaya çalışırlarsa bir şekilde daha rahat olur diye düşünüyoruz.

Eğer bu tedbire biz uyarsak emin olun istatistikleri iyi bir gidişatı gösteriyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlarımızla bu konuyu değerlendirip düzenli olarak istişare yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili en doğru kararı almak için çaba göstermeye devam edeceğiz.