Tekvandoda Spor Lisesi’nden madalyalara ambargo

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.

Gençler Tekvando kategorisinde 1. olan okul takımları ve sporcular şöyle:

Bayanlar

1- Alanur Türkmen - Spor Lisesi 42 kilo, 2- Ravza Buse Polat- Konak, 1- Zeynep Berktaş- Spor Lisesi 44 kilo, 1- Şenay Akgün- Spor Lisesi 46 kilo, 1- H.Neslihan Kılınç- Spor Lisesi 49 kilo, 1- İkra Sayar- Kernek Lisesi 52 kilo, 1- Serap Yabaş- Spor Lisesi 55 kilo, 1- Yagmur Tunç - Spor Lisesi 59 kilo, 1- Rabia Kaya- Spor Lisesi 63 kilo, 1- Ahsenur Türk- Nobelyum- 68 kilo, 1- Ayşegül Kaya - Spor Lisesi 68+kilo

Erkekler

1- Kadir Son- T.Özal 45 Kilo, 1- Mert Timur- Spor Lisesi 48 Kilo, 1- Canpolat ÖZER - Spor Lisesi 51 Kilo, 1- İ.Hakkı Şen, Spor Lisesi 55 Kilo, 1- Emir Bayansalduz - NOBEL Lisesi 59 Kilo, 1- F.Alperen Menekşe- Spor Lisesi 63 Kilo, 1- Y.Hanbey Gedik- Final Lisesi 68 Kilo, 1- M.Sefa Dertsiz- M.Anadolu Lisesi 73 Kilo, 1- Sefa Tunç- Eşref BİTLİS 78 Kilo, 1- Ömer Çetin- İbnisina 78+Kilo.