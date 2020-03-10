Tekvandoda ortalık karıştı! İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün...

Hatice Yücel / hatice.yucel@fanatik.com.tr

Yaman açıklamasında “Bana yapılan bu yanlışın bir daha başka bir kadın sporcunun başına gelmemesi için mücadeleme devam edeceğim” sözleriyle diğer milli sporcuyu adeta hedefe koydu. Sosyal medya çalkalandı, ikisinin de Türk sporcu olduğu unutularak yanlış yorumlar yapıldı. Ancak tek gerçek, federasyonun ekim ayında koyduğu kriterler doğrultusunda Hatice Kübra İlgün’ün olimpiyat hakkı elde etmesi.

Hakkın olanı savunmak herkesin hakkıdır. Ancak bunu yaparken kullanılan yöntem, açıklamalar ve oluşturacağın kamuoyunun gücünü nasıl kullanacağın önemlidir. İşte bu durum tekvandoda yaşandı. Ne yazık ki, yapılan açıklamalar sonunda sosyal medya bir kez daha yıkıcı yönünü ortaya koydu. Ve maalesef; Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden iki milli sporcu karşı karşıya getirildi. En üzüncü yönü de buydu.

İki tarafta da Türk sporcu var!

Bir tarafta; olimpik kota hakkının elinden alındığını söyleyen ve bunu yaparken sosyal medya gücünü kullanıp, açıklamasında ince nüanslar kullanan, devlet büyüklerine seslenen, üst üste dünya şampiyonluğu (62 kiloda) kazanmış ilk kadın sporcu İrem Yaman. Diğer tarafta; federasyonun kriterlerine göre olimpiyat hakkını aralık ayında almayı başaran ve maalesef -tekvandoyla çok ilgilenen biri değilseniz- başarılı sonuçlar almasına rağmen çok fazla tanınmayan, grand prix tarihinde üst üste madalya kazanmış (57 kiloda) ilk kadın sporcu Hatice Kübra İlgün.

Kota süreci nasıl işlemişti

İrem Yaman’ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü. Aslında işin geçmişine baktığımızda her şey ortadaydı. Peki ne olmuştu?. Olimpik kilo olmayan 62’de yarışan İrem Yaman, olimpiyata gidebilmek adına aynı zamanda 57 kiloda yer aldı. Ancak 57 kiloda bir diğer sporcu Hatice Kübra İlgün de vardı. Tatamideki rekabet, alınacak sonuçlar ve federasyonun kriterleri doğrultusunda olimpiyata bir kişi gidebiliyordu.

Eşitlik oluşursa diye, federasyon ekim ayından önlemini aldı

Dünya olimpiyat sıralamasında ilk 5’e giren sporcular, ülke kotası kazandırırken olimpiyata gidecek sporcuyu ise federasyonun kararı ya da oluşturduğu kriterler belirliyordu. İki isim de çok başarılıydı ve puanları birbirine çok yakındı. Bu nedenle federasyon önlemini aldı ve ekim ayında net bir kriter koydu. Kriter çok çok basitti, aralık ayındaki Grand Prix Finali’ne kadar ilk 5’te iki sporcu da yer alırsa, bu organizasyon sonunda en yüksek puanı alan olimpiyat kotasını elde edecekti.

Avrupa G4 Şampiyonası için bile seçim yapıldı

Hatta puan toplama sürecinde federasyon haksızlık olmasın diye, Uluslararası Tekvando Federasyonu’nun takvime koyduğu Extra Avrupa G4 Şampiyonası’na gidecek sporcuyu belirlemek adına, iki isim için de seçme müsabakası yaptı. İrem Yaman bu mücadelede, Hatice Kübra İlgün’ü yendi ve şampiyonaya katılan taraf oldu. Bu neden önemliydi. İrem Yaman kasım ayındaki Extra Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanıp, 40 puanı hanesine yazdırdı.

Moskova Grand Prix Finali’nde Hatice İlgün, İrem Yaman’ı yendi

Kimin olimpiyata gideceğini belirleyecek aralık ayındaki Moskova Grand Prix Finali’nde ise -aynı zamanda olimpiyata puan veren son organizasyondu- Hatice ve İrem, 57 kilonun yarı finalinde karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman’ı yenmiş ve adını finale yazdırmıştı. Hatice finalde yenilerek 80 puan yerine 48 puan aldı. İrem Yaman ise 5.’lik nedeniyle 12 puan alabildi. Bu turnuva öncesi ikilinin sıralamadaki puan farkı yaklaşık 40’tı. Hatice Kübra bu farkı aldığı puanla kapattı ama İrem Yaman’ın 5.’liği onu sıralamada yine takım arkadaşının üzerinde bıraktı.

Sıralama değil kriter belirleyici oldu

Ancak sıralama bir tarafa, federasyonun koyduğu kriter, Hatice Kübra İlgün’ün 2020 Tokyo Olimpiyat kotasını almasını sağladı. Çünkü Hatice Kübra, son grand prix finalinde İrem’den daha fazla puan almış ve ayrıca takım arkadaşını da yenmeyi başarmıştı. Zaten Hatice Kübra İlgün Moskova’da şampiyon olsa, 80 puan alacak ve ocak ayı sıralamasında da İrem Yaman’ın üzerinde olacaktı. Ancak burada federasyonun kriteri belirleyici oldu ve Hatice Kübra kotayı aldı.

Kariyere zarar verici yönlendirme

✓ Üzücü olan yol göstericilerin üst düzey sporcuların kariyerlerine zarar verecek şekilde yön vermesi... ✓ Üzücü olan; Yol göstericilerin yön verirken, kişinin popülerliğini ve sosyal medya gücünü kullanması adına açıklamalar yaptırması... ✓ Üzücü olan; Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden iki Türk sporcuyu karşı karşıya getiren sosyal medyadaki olumsuz yorumlar.

İrem Yaman ne dedi?

“Olimpiyatlara katılmak için puan veren son 4 yılın uluslararası turnuvalarında topladığım puanlarla Dünya Tekvando Federasyonu sporcu sıralamasında ilk 3 sırada yer almaktayım. Ülkemiz adına yalnızca 1 sporcu olimpiyatlara gidecek. Şu ana kadarki gözlemlerim ve duyumlarım Tokyo 2020’ye şahsımın değil de diğer sporcunun katılacağı. Olimpik sırada önde olan sporcunun olimpiyatlara katılmasını istiyorum. Benim sıkletimde de bu şekilde ilerlemeli. Kazandığım olimpiyat kotası için sonuna kadar mücadele edeceğim. Son ocak ayı sporcu sıralaması olimpiyat kotasını alanların belirlendiği sıralama. Önemli olan ocak ayındaki sıralamada benim 3. rakibimin 5. olmasıdır. Adaletin şaşmayacağını bu mücadelenin sadece benim değil Türk milletinin mücadelesi olduğunu düşünüyorum. İlk kadın olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme kazandırmaya bu kadar yakınken bana yaşatılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım. Bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer ilgili kurumların duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Bana yapılan bu yanlışın bir daha başka bir kadın sporcunun başına gelmemesi için mücadeleme devam edeceğim.”

Federasyon’un açıklaması

“Olimpiyat Oyunları Tekvando Müsabakaları Katılım Prosedürleri Madde 9.5.1’e göre” Olimpik sıralamada ilk 5 içinde sporcusu bulunan ülkeler, olimpiyat oyunlarına katılım için ülke adına kota kazanmıştır. Ülke adına kazanılan kotayı kullanacak sporcuyu yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre ülke federasyonu belirler. Federasyon, ülke kotası kazanıldıktan sonra olimpiyatlara katılacak sporcuyu milli olimpiyat komitesi aracılığıyla bildirir. Tüm olimpik federasyonlarda olduğu gibi Türkiye Tekvando Federasyonu da her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla performansı daha iyi sporcuyla organizasyonlarda temsil edilmeyi amaçlamaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları sporcu seçiminde de bu yol kullanılmıştır. Aynı kilodaki iki milli sporcumuzun olimpik puanları birbirlerine çok yakın olmakla İrem Yaman’ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, Hatice Kübra İlgün’ün almış olduğu puanların tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında; 23 Ekim 2019 tarihinde bir açıklama yapılarak, ’Olimpik sıralamada ilk 5’te birden fazla sporcumuz bulunan sıkletlerde, aralık ayında Rusya’da yapılacak olan Grand Prix Final Müsabakası’nda daha başarılı olan sporcu puan durumuna bakılmaksızın ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecektir’ ifadeleri kullanılmış ve bu husus yarışma tarihinden 1,5 ay önce ilan edilerek her iki sporcumuza da bildirilmiştir. Bu konuda sporcularımız tarafından bu karara herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.”