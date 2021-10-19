Tekvandoda olimpiyatlarda madalya kazanma geleneği sürdü

Anadolu Ajansı Spor Servisi’ni ziyaret eden Metin Şahin, Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden talip olduğunu söyledi.

Tekvando Federasyonu Başkanlığı görevini 2003’ten bu yana yürüten Şahin, "Beraber yol aldığımız, yürüdüğümüz arkadaşlarımız, Türk tekvandosuna büyük hizmet veren kulüplerimiz, antrenörlerimizle beraber başarılarımızın devamını getireceğiz. Bu noktada gönül birliği, el birliği içinde çalışmalarımız devam edecek. Hizmeti olan bütün kulüplerimize, antrenör kardeşlerimize, hakemlerimize buradan şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Şahin, Türkiye’deki en faal federasyonlardan biri olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren kulüplerimiz, lisanslı antrenörlerimiz var. Bir kişi tekvando yapmak istediğinde kendi ili içinde özel kulüplere Gençlik İl Müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilir. Tekvando ulaşılabilir bir spor dalı. Biz de bunu sağlamak adına büyük destek veriyoruz. Geçmişten bugüne baktığımızda 200’lerde olan kulüp sayımız, şu anda 3 binlere dayanmış durumda. Bu da tekvando ailesinin ne kadar özverili çalıştığının ve Türk sporuna hizmet ettiğinin bir göstergesidir. Bunu hep beraber başardık. Federasyonumuz, kurulları, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz. Ortaya çıkan sonuçta çok büyük başarı elde ettik."

"Avrupa’da dünyada ülkemizi gururla temsil ettik." diyen Şahin, "Bu, Türk tekvando ailesinin başarısıdır. İnşallah hep beraber birlik, beraberlik içinde yine bu başarıların devamı için yürümeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Tokyo Olimpiyatları’nda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün’ün üçüncü olduğunu hatırlatan Şahin, böylece milli sporcuların tekvando branşının yer aldığı 6. olimpiyatta da madalya kazanma geleneğini sürdürdüğünün altını çizdi.

Tekvandoda Çin, Güney Kore gibi çok güçlü ülkelerin bulunduğuna işaret eden Şahin, "Bütün olimpiyatlarda madalya almayı başardık. Paralimpik oyunlarına ilk kez tekvando dahil edildi. Burada da federasyonumuz iki madalya alarak büyük bir başarı elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, başarıda istikrarı yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ekolun başlangıç yıllarından itibaren devam eden süreçte tamamen akla dayanan, bilimsel, bütün teknik kurullarla beraber oluşturmuş olduğumuz performansın artırılmasına yönelik diğer çalışmalarla bu noktaya geldiğimize inanıyorum. Federasyon yönetimi olarak aynı şekilde bu noktayı devam ettirme noktasında ısrarla başarının istikrarlı bir şekilde olmasını destekledik. Gelinen noktada dünyanın en güçlü ülkelerinin önünde yer aldık. Bu da Türk tekvando ekolünün ciddi bir göstergesidir. Başarıda en önemli şey istikrardır. Bu ekolün devamını hep beraber sağlayacağız."

Hem erkek hem de kadın milli takımın başarılı olduğunu söyleyen Şahin, "Olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül’ü Tekvando Erkek Milli Takımı’nın başına getirdik. Servet bir marka, milli takıma çok büyük değer katıyor. Elde etmiş olduğu tecrübeyle çocuklarımız yönlendiriyoruz. Kadın takımımızda da Ali (Şahin) hoca var. Dünyadaki teknik heyet olarak da en başarılı teknik heyetleri içimizde barındırıyoruz. Servet’in antrenör olarak katıldığı ilk olimpiyatta kendi kilosundaki bir sporcuyla madalya alması tesadüf değildir." görüşünü paylaştı.

2024 Paris Olimpiyatları’nın çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirten Şahin, "Bir olimpiyat bittiğinde başka bir olimpiyat başlar. Çalışmalara hemen başladık çünkü 2024’e de çok az bir süre var. Çok çabuk geçer. İnanıyorum ki orada da biz daha başarılı olacağız. Bakıyorsunuz; bir sonraki şampiyonada, olimpiyatta farklı bir çocuğumuz şampiyon olabiliyor. Bu da haklı rekabet, adalet ortamının sağlanmasından kaynaklı oluyor. İnşallah başarımız bu noktada artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ankara’ya uluslararası kamp eğitim merkezi

Metin Şahin, Ankara’ya kazandırılması planlanan tesisle ilgili de bilgiler verdi. Spor eğitim merkezi konusunda yıllardır özlemlerinin bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Uygun olan arsa denk gelmemişti ama geçen aylarda Keçiören Belediyemiz bizlere bir arsa tahsis etti. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalıyla tesis yapmamız için bize hediye ettiler. Bu noktada Keçiören Belediye Meclisine ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ediyorum. İnşallah bir uluslararası kamp eğitim merkezi kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Yeni dönemde bunun hazırlıklarını yapıp tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın desteğiyle bunu Türk tekvandosuna kazandırmayı düşünüyoruz. Uluslararası kamp eğitim merkezi, dünyanın her tarafından sporcuların gelebileceği, ortak antrenmanların yapılabileceği bir tesis olacak. Bu tip kampların Türk tekvandosunun gelişimine de büyük katkılar sunacağına inanıyorum."

"Büyük futbol kulüpleriyle görüşüyoruz"

Farklı projelere de değinen Şahin, "Büyük futbol kulüpleriyle de görüşmelerimiz var. Onların da tekvando değerinin, olimpiyatlarda, dünyada çok başarılı olan değerin içinde olmasını arzu ediyorum." dedi.

Şahin, Proje Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını ifade ederek, "Türk tekvandosu için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bu başarının devamı noktasında hem kulüplerimize hem de tekvandonun geneline destek noktasında içerden ve dışardan değişik projeler yapıyoruz. Bunun içinde AB projeleri var, Türkiye içinde projeler var. Zenginleştirerek bu çalışmaları devam ettireceğiz." diye konuştu.

6. kez Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçilen Metin Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğru kararların çıkması noktasında arkadaşlarla konuşup güzel şeyler yapabiliyoruz. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliğinde bu durum fayda sağlayabiliyor. Maç olmadan sporcu gelişimi olmaz. Büyük maçlarda, turnuvalarda sporcular kendilerini geliştirir. Diğer maçlara hazırlıklı gider. Dışarıda maç olması ayrıca çok masraftır. Yüzlerce kişiye dışarıda maç yaptıramazsınız ama kendi ülkenizde düzenlediğiniz organizasyonda serbest katılımda, 50-60 ülkenin katıldığı bir şampiyonada kendini deneyebilir. Kaygılarını giderebilir. Bu noktada uluslararası federasyonda olmanın çok büyük avantajları var."

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR