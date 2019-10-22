Tekvandoda müthiş rekabet

Tekvandoda kadınlar 57 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ülkemize kadınlar 62 kiloda iki Dünya Şampiyonluğu kazandıran İrem Yaman ile bu yıl içinde yapılan Grand Prix’lerde büyük başarılar elde eden 2017’nin Dünya İkincisi Hatice Kübra İlgün Tokyo bileti almak için müthiş bir yarışın içine girmiş durumda. Geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristan’da yapılan GrandPrix müsabakalarında mücadele eden iki sporcunun, 1-3Kasım’da İtalya’da yapılacak ve olimpiyata puan verecek olan Ekstra Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmek için önümüzdeki cuma günü bir seçme müsabakası yapacağı açıklandı. Federasyonun kararına Hatice Kübra İlgün sessiz kalırken, İrem Yaman ise tepki gösterdi.

İrem’den seçmeye tepki

2015 ve 2019 olmak üzere Türkiye’ye iki dünya şampiyonluğu kazandıran tek kadın sporcu olduğunun altını çizen İrem Yaman,“Bu yıl elde ettiğim şampiyonluktan sonra sakatlandım ve üç ay tedavi gördüm. Bu nedenle iki grandprix kaçırdım. Tekvandoda dünya sıralamasında ilk 5, olimpiyatlara katılıyor. Rakiplerimin G4 turnuvasına gidip puan alması sıralamada düşmeme yol açacak. Bu turnuvaya katılmak istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğuna kendimi yakın görüyorum. Seçme kararı çok komik. Bu karar beni şoke etti” diye konuştu.

Federasyondan açıklama

Tekvando Federasyonu ise konuyla ilgili bir duyuru yayınladı ve şu açıklamalara yer verdi: “Hem İrem Yaman hem de Hatice Kübra İlgün, grandprix müsabakalarında 57 kiloda yarışmaktadırlar. İrem Yaman, grandprix müsabakalarında 57 kiloda bugüne kadar 2 altın madalya kazanmıştır.“

“Hatice Kübra İlgün ise 2 altın, 1gümüş ve 1 bronz madalya elde etmiştir. İki sporcu bu kiloda bugüne kadar resmi olarak bir kez karşılaşmış ve o müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman’ı farklı bir şekilde mağlup etmiştir. İki sporcunun son dönemdeki performanslarını takip ettiğimizde ise Hatice Kübra İlgün çıkış, İrem Yaman ise düşüş trendindedir. Her sporcunun iniş ve çıkış dönemlerinin olabileceğinin bilincindeyiz. Tüm bu bilgiler ışığında,teknik ekibimiz 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsiledecek sporcuyu belirlemek adına 2 sporcu arasında bir seçme müsabakası yapılması kararı almıştır.