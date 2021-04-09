Tekvandoda madalya gelmedi

Ülkemizi olimpiyatta temsil edecek olan 46 kilodaki Rukiye Yıldırım, Hırvat Stojkovic'e 18-8, 49 kilodaki Merve Dinçel, Rus Ryandninskaya'ya 14-13 öndeyken ceza puanıyla ve erkekler 54 kilodaki Görkem Polat da Rus Bovkun'a 6-5 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 58 kiloda Cihat Çakmak ise 2. turda, 1 numaralı seribaşı İrlandalı Wooley'e 12-4 kaybetti. Şampiyonada bugün Zeliha Ağrıs (53), olimpik sporcu Hatice İlgün (57kg), Hakan Reçber (63kg) ve Emircan Turan (68kg) tatamiye çıkacak.



