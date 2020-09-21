Tekvandoda kahreden ölüm!

Niğde-Çiftlik karayolu Güresen tepe mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı. Kazada, araçtaki Niğde Çiftlikspor Kulübü tekvando sporcuları; Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde vefat etti. Yaralılar; Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 genç tekvandocu ise otopsinin ardından Çiftlik ilçesindeki şehir mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımladı, yaralanan sporculara da acil şifalar diledi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz’ı arayarak taziyelerini iletti. Başkan Şahin, yaralı sporcular için de acil şifalar dileğinde bulundu.