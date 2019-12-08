Tekvandoda kadının gücü

4 olimpik sıklette de kota almayı başaran ve tarihi yazan kadın tekvandocular Moskova Grand Prix Finali’ni çifte kürsüyle tamamladı. 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 49 kiloda Rukiye Yıldırım da bronz madalya elde etti.

08 Aralık 2019, Pazar 06:01
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Tekvandoda kadının gücü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Rusya’daki Grand Prix Finali’nin ilk gününde Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de (49: Rukiye Yıldırım, 57: Hatice Kübra İlgün, 67: Nur Tatar, +67: Nafia Kuş) Japonya biletini garantileyip tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarına kadınlarda tam kadro gitmeyi başarırken dün de çifte madalya sevinci yaşadı.

Başkent Moskova’da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş alarak, yıl içerisindeki tüm grand prix’lerde madalya kazanmayı başaran ilk Türk tekvandocu oldu. 49 kilo 3.’lü müsabakasında Güney Koreli rakibi Jae Young Sim’i 16-0 yenen Rukiye Yıldırım da bronz madalyaya uzandı. 

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