Tekvandoda kadının gücü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota veren son organizasyon olan Rusya’daki Grand Prix Finali’nin ilk gününde Türkiye, kadınlarda 4 olimpik sıklette de (49: Rukiye Yıldırım, 57: Hatice Kübra İlgün, 67: Nur Tatar, +67: Nafia Kuş) Japonya biletini garantileyip tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Türkiye, ilk kez olimpiyat oyunlarına kadınlarda tam kadro gitmeyi başarırken dün de çifte madalya sevinci yaşadı.

Başkent Moskova’da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş alarak, yıl içerisindeki tüm grand prix’lerde madalya kazanmayı başaran ilk Türk tekvandocu oldu. 49 kilo 3.’lü müsabakasında Güney Koreli rakibi Jae Young Sim’i 16-0 yenen Rukiye Yıldırım da bronz madalyaya uzandı.