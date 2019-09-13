Tekvandoda Grand Prix 2. Seri Müsabakaları bugün Japonya’da başlayacak. Türkiye’yi erkeklerde 5, kadınlarda ise 6 sporcu temsil edecek.

Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği müsabakalarda ilk sırada yer alacak tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için 40 puan kazanacak.

İrem Yaman’ın mücadele edemeyeceği turnuvadaki Milli kadromuz şöyle:

Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs (49), Hatice Kübra İlgün (57kg), Nur Tatar Askari (67), Nafia Kuş ve Sude Bulut (+67), Deniz Dağdelen (58), Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat (68), Yunus Sarı (80), Emre Kutalmış Ateşli (+80)







