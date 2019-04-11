Tekvandoda genel kurula iptal kararı

Türkiye Tekvando Federasyonunun 28 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen olağan genel kuruluna mahkeme tarafından iptal kararı verildi.

Eski federasyon başkanlarından Cengiz Yağız’ın Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde, genel kurulun usülsüz yapıldığına dair açtığı davada karara varıldı.

Mahkeme, 2016 yılında yapılan olağan genel kurulun usülsüz gerçekleştiğine hükmederek iptal kararı verdi.

Cengiz Yağız, kararın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, davayı seçimler bittikten 1 ay sonra açtığına dikkati çekerek, "2008 yılında yapılan Tekvando Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu da iptal edilmişti ancak karar uygulanmadı. 2008 yılıyla ilgili olarak Yargıtay da bu kararı onaylamıştı. Biz, bu son kararın uygulanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA