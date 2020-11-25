Tekvandoda çifte altın

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 8’incisi yapılan şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek altın madalya aldı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da şampiyonluğa ulaşan bir diğer isim oldu. 67 kiloda İkra Kayır ve 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyalar kazanırken, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ise bronzun sahibi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından sonra katılınan ilk uluslararası turnuvada tatamiye çıkan 5 sporcumuz da madalya kazandı. Nur Tatar sakatlığı nedeniyle bu organizasyonda yer alamadı.