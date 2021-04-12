Tekvandoda 5 madalya!

Olimpiyatta ülkemizi temsil edecek olan Nafia Kuş çeyrek finale çıksa da bu turda Büyük Britanyalı rakibi Rebeccan McGowan ’a 11-10 yenilerek kürsü şansını kaybetti. Erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli de çeyrek finalde İtalya'dan Botta ’ya 13-5 mağlup oldu ve son 4'e giremedi. 73 kiloda İkra Kayır ise ilk turda elendi. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Madalya tablomuz

Hakan Reçber (63kg) Altın

Zeliha Ağrıs (53kg) Gümüş

*Hatice İlgün (57kg) Gümüş

*Nur Tatar (67kg) Bronz

İrem Yaman (62kg) Bronz

(*) Olimpiyatta mücadele edecek