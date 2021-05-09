Tekvandoda 5. kota Hakan Reçber'den
Olimpiyat yolunda, Türkiye kadınlar tekvandoda 4 kota hakkının tümünü alarak tarih yazmıştı. Erkeklerde ise beklenen ilk ve tek kota, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kıta Elemeleri'nde geldi. Elemelere Hakan Reçber (+68kg) ve Emre Kutalmış Ateşli'yle (+80kg) katılan Türkiye 1 kota elde etti.
68 kiloda Reçber çeyrek finalde İsveçli Alian'ı 13-5'ten geriden gelerek 18-14 yenerken yarı finalde de Bulgar Dalakliev'i çekişmesi yüksek mücadelede 10-9 yendi, finale kalarak Tokyo vizesini cebine koydu. 80 kilodaki Ateşli'nin kota şansı ise saliselerle gitti. Milli tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Sapina önünde son saniyeye 13-12 önde girse de mücadeleyi 14-13 kaybetti ve kota alamadı.