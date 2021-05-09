68 kiloda Reçber çeyrek finalde İsveçli Alian'ı 13-5'ten geriden gelerek 18-14 yenerken yarı finalde de Bulgar Dalakliev'i çekişmesi yüksek mücadelede 10-9 yendi, finale kalarak Tokyo vizesini cebine koydu. 80 kilodaki Ateşli'nin kota şansı ise saliselerle gitti. Milli tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Sapina önünde son saniyeye 13-12 önde girse de mücadeleyi 14-13 kaybetti ve kota alamadı.