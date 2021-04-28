Tekvandocuların hedefi olimpiyat Altın!

23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye tekvando kotasında 4'te 4 yaptı. Müthiş organizasyon öncesinde Milli sporcular Anadolu Ajansı'na konuştu. 2012 ve 2016 yıllarında tek kadın olarak katıldığı olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalyaya elde ettiğini dile getiren Nur Tatar, "Bütün arkadaşlarımızla altın madalyaya ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bizim hayalimiz ve hedefimiz. Türk bayrağını zirveye taşımak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

'Zorlu aşamalardan geçtik'

Olimpiyatların bir sporcu için zirve ve hayal olduğunu anlatan Hatice Kübra İlgün ise şunları söyledi: "Zorlu aşamalardan geçtik. Sonuç olarak olimpiyatlarda dünyanın en iyi 16'sı yarışacak. Benim için dünyanın en iyi 16'sında olmak ve ülkemi temsil etmek gurur verici bir durum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya ile döneriz."

'Bu bir rekor'

Salgın sürecini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Rukiye Yıldırım, "Bunu dünyada bir Çin, bir de sadece Türkiye başardı. Şu an olimpiyatlara 4'te 4 katılmak bizim için bir rekor. Tarihte kadınlarda şimdiye kadar hiçbir şekilde altın madalyamız yok. İnşallah bu tarihi gerçekleştirip olimpiyatlarda ilk altın madalya alan kadın sporcu olmak istiyorum" diye konuştu. Türkiye'nin tekvonda alanındaki tek eksiği olan altın madalya için konuşan Nafia Kuş da şu yorumu yaptı: "İnşallah bütün takım arkadaşlarımızla birlikte ülkemize, eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyoruz. Bunun için özveri ve sabırla çalışıyoruz."



