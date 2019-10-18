Tekvandocular Sofya’da yarışıyor

Tekvando Sofya Grand Prix’si bugün başlayacak. Türkiye Tekvando Federasyonu’nun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3.ayağına, Bulgaristan’nın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yolunda puan veren organizasyonda Türkiye’yi 11 sporcu temsil edecek. Türkiye Milli Takımı’nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor: Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), İrem Yaman (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (67 kilo), Sude Bulut (67 kilo) Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (80 kilo).