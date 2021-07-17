Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek tüm milli tekvandocuların madalyaya aday olduğunu söyledi.

Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi tekvando branşında 5 milli sporcu temsil edecek.

Kadınlarda Nafia Kuş, Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar; erkeklerde ise Hakan Reçber madalya mücadelesi verecek.

Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando branşında olimpiyatlara Güney Kore ve Çin’in 6 sporcuyla en çok katılım sağlayan ülkeler olduğunu, Türkiye’nin ise 5 sporcuyla bu ülkeleri takip ettiğini belirtti.

Şahin, "Tekvandoda olimpiyat oyunlarına katılım sağlamak olimpiyatlarda mücadele etmek kadar zor, belki de daha zor. Olimpiyat oyunlarına ilk kez 5 sporcuyla birden katılıyoruz ve bu noktada dünyanın en iyi 3 ülkesinden birisiyiz. Kadın takımımız katılımda 4’te 4 yaparak tarihi bir başarı elde etti. Katılım yolunda elde ettiğimiz başarıyı, olimpiyat oyunlarında taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekvandoda günlük performansların önemine vurgu yapan Başkan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim adımıza olimpiyatlara katılan tüm sporcularımız madalya adayıdır. Bildiğiniz gibi Nur Tatar, katıldığı 2 olimpiyatta gümüş ve bronz madalya kazanarak, 2 olimpiyat madalyası bulunan tek Türk kadın sporcumuz. Burada eksik olan altın madalyayı kazanmak için mücadele edecek. Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ilk kez olimpiyat heyecanı yaşayacaklar ama hepsi dünya şampiyonalarında madalya kazanmış sporcularımız. Normalde mücadele ettiği 63 kilo yerine olimpik sıklet olan 68 kiloda mücadele edecek Hakan Reçber de son Avrupa şampiyon unvanıyla buraya katılıyor. Tekvandoda müsabakalar sabah erken saatte başlayıp gün boyu devam ediyor ve günün sonunda madalyalar sahibini buluyor. Bu nedenle sporcularımızın günlük performansları büyük önem arz ediyor."

"Sporcularımıza sonuna kadar güveniyoruz"

Metin Şahin, milli sporculara güvendiklerinin altını çizerek, "Uzun süren hazırlıklarının sonuna geldiler. Tokyo’da tüm sporcularımız madalyaya aday. Sporcularımızın, olimpiyat oyunlarında madalya kazanma geleneğimizi sürdüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Salgın döneminde tüm dünyada yaşanan sıkıntıları avantaja dönüştürmeye çabaladıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyamız büyük bir sıkıntının içinden geçti, geçiyor. Bu dönemde tüm sporcular, müsabaka yapma alışkanlıklarını büyük ölçüde kaybetti. Biz bu dönemi en az hasarla atlatmak için programlarımızı yaptık. Bu sürecin ilk anından bu yana bize desteklerini hissettiren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum."

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR