Tekvando 57 kg’de olimpiyat kotası Hatice Kübra İlgün

Tekvandoda, 2020 Olimpiyat Oyunları için puan veren son organizasyon olan Moskova Grand Prix’i sonrası kota alan isimler hafta sonu kesinleşmişti.

Kadın tekvandocular 4 sıklette de (49: Rukiye Yıldırım, 57: Hatice İlgün, 67: Nur Tatar, +67: Nafia Kuş) Tokyo vizesi alarak tarih yazmıştı. En merak edilen ise Hatice Kübra İlgün ile İrem Yaman’ın mücadele ettiği 57 kiloda hangi sporcumuzun olimpiyat kotası alacağıydı.

Son olarak G4 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak için milli takım seçmesi yapılmış ve birbiriyle karşılaşan bu iki sporcudan İrem Yaman altın vuruşla galip gelmişti. İrem ardından G4 Avrupa’da da şampiyon olmuş ve olimpik sıralama için 40 puan kazanmıştı. Moskova Grand Prix’i öncesi de İrem, Hatice’den 45 puan öndeydi ancak son turnuvada Hatice İlgün, İrem Yaman’ı yenerek rövanşı aldı aynı zamanda da finale çıkarak puanları topladı.

80 puan veren Moskova Grand Prix’i de gümüş kazanan Hatice Kübra İlgün böylece 2020 Olimpiyatı’na gitme hakkını kazandı.