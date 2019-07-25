Teksüt Bandırma, başantrenör Hakan Demir ile sözleşme yeniledi

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün basınla tanışması ve A takımının başantrenörlük imza töreni Kara Ali Acar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Özkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Teksüt AŞ’nin Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün sponsoru olduğunu hatırlattı.

Teksüt AŞ’nin yönetim kurulu başkanı Cevdet Arınık’a kendilerine destek oldukları için teşekkür eden Kılıç, "Ülkede birçok patron ve şirket varken Cevdet Bey’in biz el vermesi bizim için onur verici. Bandırma halkı ve Türk basketbolu olarak kendilerine minnet borçluyuz." dedi.

Kılıç, kulüp olarak ilk felsefelerinin oyuncu ve antrenör üretmek olduğuna dikkati çekerek, "Hedeflerimizden hiçbir şekilde şaşma yok. Bir azalma yok. Seyircimiz, ana sponsorumuz ve kulüp yapımızla aynen başarılara devam edeceğiz. Daha önceki yıllarda kupayı da aldık, Avrupa’da başarılı olalım diyorduk, final de oynadık. Altyapılarda birçok başarılara imza attık. Birçok kupa topladık." diye konuştu.

"Teksüt Bandırma, Türkiye’nin göz bebeği olmaya devam edecek"

Cevdet Arınık da Bandırma’da 25 sene önce kurulan, başarı basamaklarında ilerlemeye devam eden ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Balıkesir’i temsil eden Bandırma İhtisas Basketbol Kulübüne Teksüt olarak adlarını vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Arınık, "Biz üreterek, çalışarak, değer katarak ve paylaşarak başarılı olduk. Bundan sonra da değerli kulüp yöneticilerimizle yan yana, omuz omuza olacağız. Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü Türkiye’nin göz bebeği olmaya devam edecektir." dedi.

Kulüp Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ise geçen sezonun başında çok sıkıntılı süreç geçirdiklerini hatırlatarak, "Geçen sezon basketbol bilgisine ve tecrübesine çok güvendiğimiz Hakan Demir ile başarılara imza attık. Bugün 2019-2020 sezonu için kendisiyle 1 yıllık anlaşma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Teksüt Bandırma’nın Türk basketbolunun göz bebeği olduğunu dile getiren başantrenör Hakan Demir de "Böyle zor bir dönemde taşın altına elini soktukları için kendilerine teşekkür ederim. Şunu da şimdiden garanti etmek isterim bundan bir saniye bile pişman olmayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Demir, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.