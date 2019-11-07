Teksüt Bandırma - AEK maç sonucu: 50-68

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK’ya 68-50 mağlup oldu. Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Teksüt Bandırma, Şehmus Hazer ile bulduğu sayılarla 2. dakikayı 4-2 önde geçti. AEK takımı oyunda dengeyi kurarak Jankovic, Langford ve Sant-Roos ile bulduğu basketlerle 4. dakikada 6-6 eşitliği yakaladı. İlk çeyreğin son iki dakikasında Teksüt Bandırma’nın boş toplarını hızlı hücumlarda Giannopoulos, Sant-Roos ve Langford ile sayıya çeviren AEK, 9-0’lık seri yakaladı ve periyodu 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Teksüt Bandırma karşısında sert savunmasını sürdüren AEK, Giannopoulos ve Gkikas ile bulduğu sayılarla 15. dakikayı 28-14 üstün geçti. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına da 33-21 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan AEK, Maciulis ve Chrysikopoulos ile kazandığı sayılarla 23. dakikada skoru 41-24’e getirdi. Bu bölümden sonra Kalinoski ve Prewit ile skor üreten Teksüt Bandırma, 27. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 35-46. Çeyreğin son dakikalarında dış atışlarla yeniden farkı açan AEK, final periyoduna 53-37 üstün girdi.

Son çeyreğe Terry ve Prewitt’in basketleriyle başlayan Teksüt Bandırma, 33. dakikada farkı 15 sayıya indirdi: 44-59. Arka arkaya top kayıpları yapan Teksüt Bandırma karşısında Maciulis, Langford, Toliopoulos ile sayılar bulan AEK, farkın erimesine izin vermedi ve salondan 68-50 galip ayrıldı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

Teksüt Bandırma: Smith 3, Prewitt 16, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 4, Atakan Erdek 1, Şehmus Hazer 8, Kalinoski 6, Alperen Şengün, Terry 10, Hummer 2

AEK: Toliopoulos 5, Langford 14, Maciulis 11, Chrysikopoulos 8, Gkikas 2, Mavroeidis 6, Sant-Roos 8, Giannopoulos 9, Jankovic 2, Slaughter 3

1. Periyot: 14-22

Devre: 21-33

3.Periyot: 37-53

Beş faulle çıkan: 37.56 Slaughter (AEK)