Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor Kulübü'nde genel kurul belirsizliği üzerine taraftar grubu Teksas, sert ifadelerle bir bildiri yayımladı. Başkan Erkan Kamat'ı hedef alan açıklamada, "Süreç belirsiz ilerlesin, kimse bu belirsizlikte aday olmasın mı istiyorsunuz?. Amacınız, gayeniz nedir? Genel Kurul tarihini olabildiği kadar ileriye öteleyerek, aradaki zaman zarfında oyuncu satarak alacaklarınızı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz?. Eğer amacınız bu ise, bunu seyredeceğimizi mi zannediyorsunuz?" ifadeleri yer aldı.

Bursaspor'un en etkin taraftar grubu olan Teksas, Bursaspor Başkanı Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulunu hedef alan açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başkan Erkan Kamat ve Yönetim Kurulu’na Daha evvel kulüp internet sitesinden duyurduğunuz Genel Kurul tarihini resmileştirmediğiniz için süreç tümü ile askıda kaldı ve henüz tüzük hükümlerini yerine getirerek yeni bir Genel Kurul tarihi de açıklamış değilsiniz. Bursaspor'un kaybedecek bir saniyesi dahi yok iken, yapmaya çalıştığınız nedir? Süreç belirsiz ilerlesin, kimse bu belirsizlikte aday olmasın mı istiyorsunuz? Amacınız, gayeniz nedir? Size 'devam' diyen birileri varsa, bu kente bu kötülüğü yapanların isimlerini söyleyin de bilelim" ifadelerine yer verildi.

"KULÜBÜN ELEKTRİK, DOĞALGAZ BORÇLARI İLE GÜNDEME DÜŞMESİNE, OYUNCULARIN AÇIKLAMASIYLA KÜÇÜK DÜŞMESİNE NEDEN OLDUNUZ"

Açıklamanın devamında kimsenin parasının Bursaspor'da kalmayacağı vurgulanırken, "Sağda solda, 'Şu kadar alacağım var!', 'Bu kadar alacağım var' diye konuşan üyeleriniz olduğunu duyuyoruz. Bu aceleniz nedir?. Genel Kurul tarihini olabildiği kadar ileriye öteleyerek, aradaki zaman zarfında oyuncu satarak alacaklarınızı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz?. Eğer amacınız bu ise, bunu seyredeceğimizi mi zannediyorsunuz? Kimin Bursaspor'da parası kalmış?. Transfer tahtasını açamadınız, oyuncularımızın hak edişlerini ödeyemediniz, personel maaşlarında ciddi aksamalar yaşattınız, uzun seneler sonra camianın güvenini kazanan bir çalıştırıcımız varken siz en ufak tökezlemede başka isimleri tartıştınız, kulübün elektrik, doğalgaz borçları ile gündeme düşmesine, oyuncuların açıklaması ile küçük düşmesine neden oldunuz. Bir oyuncumuz ile sözleşme yenileyebildiniz de biz mi bilmiyoruz?” denildi.

"BU GERÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN GEREKEN AKIL, SAĞLIKLI BİR BİREYİN YOLDA DÜZ YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN GEREKEN AKILLA EŞDEĞER"

Ayrıca açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

“Kendinizi başarılı görüyor da pandemiyi bahane ederek göreve devam hayalleri kuruyorsanız, bu gerçekleri birilerinin size hatırlatması gerekiyor. Zira bu gerçekleri görmek için gereken akıl, sağlıklı bir bireyin yolda düz yürüyebilmesi için gereken akılla eşdeğerdir. Artık asla kaçamayacağınız yasal sorumluluğunuzu yerine getirin ve derhal Genel Kurul tarihini duyurun. Mevcut adayların ve doğabilecek adaylıkların önünü görmesini sağlayın. Bursaspor'un, Bursa'nın önünü açın. Son olarak, sürekli çevresinden gelen yoğun baskı üzerine aday adaylığı reklamı yapanlara seslenmek istiyoruz. Nasıl bir çevreniz varsa, sizi yanlış yönlendiriyor. Bursaspor'un geleceği için gerekli reçete bellidir ve bu reçetede sizlerin ismi yazmamaktadır. Reklam yapmayı bırakın. Bu kenti birleştirecek güçlü ve saygın bir yönetim oluşması için sizlere değil, Bursa iş dünyasının tümü ile samimi birliğine ve fedakarlığına ihtiyaç vardır.”

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