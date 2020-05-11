SteelSeries, 2020 yılının başından bu yana birçok konu başlığında kendini göstererek yıla damgasını vurmayı sürdürüyor. Çıkardığı oyuncu ekipmanları, sponsor olduğu etkinlikler ve yaptığı iş birlikleri ile oyun dünyasının her alanında adından söz ettiren marka, bu yıl da başarıları ile rakiplerini geride bırakıyor.

Hazırladığı özel oyuncu ekipmanları serisi ile 2020’ye hızlı bir giriş yapan SteelSeries, tüm oyunculara sürpriz niteliğinde adımlar attı. Birbirinden gelişmiş özellikleriyle pazara sunulan serinin ürünleri arasında Rival 3 oyun mouse’u, Apex 3 ve Apex 5 oyuncu klavyeleri bulunuyor. “Mücadelenin Yıldızı Ol” mottosu ile oyunculara tanıtılan Rival 3, aldığı yorum ve detaylı oyuncu incelemeleri sayesinde yılın oyuncu faresi olmaya devam ediyor. Ayrıca SteelSeries’in 2020 yılının başında oyun dünyasına sunduğu seri içindeki ürünü Apex 5 ile oyuncular rahat klavyeleriyle oyun kalitesini artırıyor. İnce detaylı ürün özellikleri ve son kalite tasarımıyla oyun klavyesi Apex 5 ise aldığı yorumlar ile oyuncuların bu yılki gözdesi olmayı başardı.

SteelSeries, oyun dünyasında daha üst seviyelere çıkmak için yaptığı iş birlikleri ile büyütüyor. Oyun ve espor çevre birimlerinde lider SteelSeries, geçtiğimiz aylarda oyunlar için 3D ses çözümlemelerinin önde gelen bağımsız geliştiricisi A-Volute Nahimic‘i satın aldığını duyurmuştu. Bu satın alma ile birlikte SteelSeries, hem donanım hem de yazılım genelinde sektör lideri olarak oyun ses performansı konusundaki itibarını desteklemeye devam edecek. Bu iş birliğine ek olarak marka, geçtiğimiz ay oyun dünyasının en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 dünyasından ilham alan yeni Cyberpunk 2077 kulaklık koleksiyonunu piyasaya sürmüştü. Cyberpunk 2077’nin resmi ses ortağı olan SteelSeries, CD PROJEKT RED ile iş birliği içinde yeni bir kulaklık koleksiyonu tasarladı.

2020 yılında oyun dünyasını renklendiriyor

SteelSeries’in oyunculara sunduğu yeni ürünlerinin birçoğunda oyunları renklendirmek için özel tasarım RGB aydınlatma sistemini kullanıyor. Göz alıcı aydınlatma sistemi, yeniden tasarlanan aydınlatma, diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize edilebilen reaksiyonlara veya oyun içi etkileşimlere tepki gösteren ve 16,8 milyon renk yansıtan bölgeler sunuyor. Oyuncular, SteelSeries’in ürünlerinde ön plana çıkardığı bu aydınlatma sistemiyle, Engine programı üzerinden diledikleri gibi renk seçimini yaparak renklerle kendilerini yansıtabiliyor.

RGB ürünlerin ön plana çıktığı Glow Up tasarımlı oyuncu odası tanıtım videosunu oyuncularla paylaşılarak onlara ilham oldu. SteelSeries’in birçok ürünün de sağladığı bu ayrıcalık ile oyuncular odalarının tasarımını şekillendirebiliyor. Oyuncuların, odalarını renklendirerek oyun dünyalarına hareket katmalarına dikkat çeken videoda yine Rival 3, Apex 3, Apex 5 ön plana çıkıyor. Oyun dünyasını renklendirme konusunda ise bu oyuncu ekipmanlarında bulunan son teknoloji SteelSeries RGB aydınlatma sistemi etkili oluyor.