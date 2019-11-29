Teknik direktör gönderen takım E.Frankfurt

E. Frankfurt mağlubiyeti sonrası Arsenal'de teknik adam değişikliği oldu. Unai Emery görevinden ayrılırken yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg geldi. İlginçtir Bundesliga'da da bir E. Frankfurt maçı sonrası Bayern Münih takımının teknik direktörü Niko Kovac görevinde ayrılmışt

Bayern Münih'i 5-1 yenince Kovac kovulmuştu

Bundesliga'da E. Frankfurt daha 20 gün önce Bayern Münih karşısında 5-1 kazanınca teknik direktör Kovac görevinden olmuştu. Böylece E. Frankfurt son 20 gün içinde iki tane önemli teknik adamın görevini bırakmasına neden oldu