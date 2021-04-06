Teknik direktör değişimi bu kez işe yaradı!

Süper Lig 'de sezon başından bu yana birçok ayrılık yaşanırken, birçok kez de yeni sayfalar açıldı. Tabii bu değişimler her zaman olumlu sonuç vermedi, gelenler gideni arattı! Ancak Ankaragücü, Konya, Gençlerbirliği ve Rize tam isabet hamleler yaptı, tercihleriyle haftalar sonra rahat nefes aldı.

12 maçta 2 kez kazanmışlardı

Ankaragücü, Karaman öncesinde 22 maçta 18 puan toplarken, Karaman sonrasında 8 sınavda 14 puanı hanesine yazdırdı. Son 12 maçta 2 kez kazanan Konya'yı ise İlhan Palut ayağa kaldırdı. Genç hoca, 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 15 puan kazandı.

Kayıpları yok

52 yaşında ilk kez Süper Lig'de çalışan Gençlerbirliği'nin hocası Özcan Bizati ise çıktığı 3 karşılaşmada Fenerbahçe , Alanya ve Kasımpaşa gibi rakiplerini devirerek 3'te 3 yaptı. Bülent Uygun, bir önceki hoca Sumudica'nın, 'Mourinho gelse bir şey yapamaz" dediği Rize'de 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Atalay Özçelikli