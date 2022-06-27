Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth'un takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kicker'da yer alan habere göre yeni sezon hazırlıklarına başlayan RB Leipzig'in teknik direktörü Domenico Tedesco, Yussuf Poulsen'in sakatlığının ardından Alexander Sörloth'un takımdaki önemine dikkat çekerek, "O bizim oyuncumuz ve bizde kalacak. Geri dönmeysini dört gözle bekliyoruz, onunla antrenman yapıp durumu konuşacağız. Bunu hak ediyor" sözlerini dile getirdi.

Sezon öncesi kampını kaçıracak

Danimarka Milli Takım 'ında sakatlanan Yussuf Poulsen'in takımının sezon başı hazırlık kampının büyük bölümünü kaçırması beklenirken geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Sörloth'un kadrodaki rolü de önem kazandı.

26 yaşındaki Norveçli golcü geçtiğimiz sezon 42 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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