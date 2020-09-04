Teklif ortaya çıktı! Cengiz Ünder-Arkadiusz Milik takası

Önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in, daha önce görüşme yaptığı Napoli'den Milik ile takas edilebileceği konuşuluyor.

Cengiz Ünder'in geçen sezon düzenli forma şansı giyememesi nedeniyle ayrılmak istediği ve Milik'i almak için takasta kullanabileceği bilgisi paylaşıldı. Bilindiği üzere Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.

Cengiz Ünder, geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.





İlgili Haberler Arsenal için Felipe Anderson iddiası





Teklif ortaya çıktı

Napoli, Milik'in transferi için Cengiz Ünder takasına sıcak bakarken artı olarak da 13 milyon Euro para talep ediyor. Roma ise 10 milyon Euro teklifinde ısrarcı. Görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Gökmen Özcan





İlgili Haberler Perotti'ye Spartak Moskova da talip



