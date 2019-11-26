Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonaya antrenör Gazi Umdu yönetiminde hazırlanan Dans Milli Takımı, Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu’ndaki çalışmalarını tamamladı.

Milli kafile, yarın Almanya’ya hareket edecek. 350’ye yakın sporcunun yer alacağı şampiyonada, milli dansçılardan erkeklerde Abdülkadir Ünal, Osman Ertöz, Memet Sefa Öztürk, Burak Bolat, kadınlarda ise Elif Şima Umdu, Yeşim Eryiğit, Gizem Sarıgöl ve Yeliz Güllü madalya mücadelesi verecek.

Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu, şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Takım olarak yoğun bir odaklanma içerisindeyiz ve dünya şampiyonasına hazırız. Çok iddialıyız. Bu yarışmaya 4 senedir hazırlanıyoruz. Her sporcumuzun hayali paralimpik oyunlarına katılmak ancak tekerlekli sandalye dans sporu, paralimpik oyunlarında yer almıyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz, dünya şampiyonasına katılmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Dünyada bu spor 50 senedir var ancak biz son 5 senesini yakalayabildik. Kısa zamanda birçok madalya kazandık, geç başladık ama çok iyi seviyelere yükseldik. İyi sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA