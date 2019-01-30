Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat’ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya’nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail’in Ramat Gan kentinde Türkiye’yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:

- Galatasaray (A Grubu)

1 Şubat Cuma

11:15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray

15:45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)

2 Şubat Cumartesi

10:00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray

16:45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)

- Beşiktaş (C Grubu)

1 Şubat Cuma

11:15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş

15:45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)

2 Şubat Cumartesi

09:00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş

15:45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)

AA