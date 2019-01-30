Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat’ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya’nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail’in Ramat Gan kentinde Türkiye’yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:
- Galatasaray (A Grubu)
1 Şubat Cuma
11:15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray
15:45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)
2 Şubat Cumartesi
10:00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray
16:45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)
- Beşiktaş (C Grubu)
1 Şubat Cuma
11:15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş
15:45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)
2 Şubat Cumartesi
09:00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş
15:45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)
AA