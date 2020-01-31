Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa heyecanı

Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü’nün IWBF Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki maç programı belli oldu.

Bugün ve yarın oynanacak müsabakalarda A, B ve C gruplarında toplam 15 takım mücadele edecek.

A Grubu’ndaki Galatasaray bugün TSİ 17.45’te Cantu’yla, B Grubu’ndaki Beşiktaş TSİ 13.15’te İspanyol Albacete’yle ve TSK Kulübü de TSİ 17.45’te Alman Lahn Dill’le karşılaşacak.

Grup maçlarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek.