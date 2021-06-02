Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında 1907 Fenerbahçe, Ordu Büyükşehir Belediyespor’u 82-59 yendi. Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray’ı 65-61, Yalova Ortopedikler, İskenderun Engelliler’i 83-58 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Gazişehir Gaziantep: 81-95

Bağcılar Belediyespor-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 72-52

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 62-58

Güçlü Eller Spor Kulübü-Ceylanpınar BESK: 31-70