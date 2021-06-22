Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda Beşiktaş HDI Sigorta, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü 72-66 yendi.

Diğer karşılaşmalarda 1907 Fenerbahçe , Bağcılar Belediyespor’u 82-60, Galatasaray , Gazişehir Gaziantep’i 81-71, İzmir Büyükşehir Belediyesi de Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 60-51 mağlup etti.

Serilerde 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe, Galatasaray ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yarı finale çıkmaya hak kazandı.

3 maç üzerinden oynanacak yarı final serileri, aynı salonda 24 Haziran Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray ve Beşiktaş HDI Sigorta-1907 Fenerbahçe müsabakalarıyla başlayacak.

AA