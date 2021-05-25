Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 79-35 yendi. Aynı salonda oynanan diğer karşılaşmalarda Gazişehir Gaziantep, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası’nı 72-61, 1907 Fenerbahçe de Bağcılar Belediyespor’u 75-46 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Ceylanpınar BESK: 65 - TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 62

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66 - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü: 67

Beşiktaş HDI Sigorta: 74 - Güçlü Eller Spor Kulübü: 25

Ordu Büyükşehir Belediyespor: 79 - İskenderun Engelliler: 76