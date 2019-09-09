Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

Avrupa Şampiyonası’nda 2020 Paralimpik Oyunları’na kota almayı başaran Tekerlekli Sandalye Milli Takımı başarısına, bir de bronz madalya ekledi.

09 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımımız bronz madalya elde etti. Çeyrek finalde İtalya’yı yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na gitme hakkı kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz kürsüde de kendine yer bulmayı başardı.

Para basketçilerimiz, yarı finalde Büyük Britanya’ya yenilse de üçüncülük maçında Almanya’yı 76-65 mağlup edip bronz madalyaya uzandı.

Maçta ilk çeyreği 23- 14 geride kapatan millilerimiz 16. dakikadan sonra yakaladığı(30-29) üstünlüğü koruyarak mutlu sona ulaştı.

Millilerde Özgür Gürbudak 22 sayı, 13 ribaunt ve 13 asistle galibiyette başrolü oynadı. Ay-Yıldızlı takımda Cem Gezinci 16 sayı 10 ribaunt, Uğur Toprak da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. 

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