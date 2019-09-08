Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı Avrupa üçüncüsü

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye, Almanya ile karşılaştı.

Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan karşılaşmasının ilk yarısını 37-31 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Almanya'yı 76-65'lik skorla yenmeyi başararak Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Aynı zamanda şampiyonada son 4’e kalan Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı da kazanmıştı.

Bugün sona erecek organizasyonda finale yükselen İspanya ve İngiltere ise Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

İHA