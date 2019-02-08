Tek Yürek dizisinde farklı bir senaryo ile izleyenlerin heyecanı tavan yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dizi ilk bölümleriyle oldukça beğeni topladı. Survivor dizisiyle yıldızı parlayan Hilmicem İntepe’nin de kadrosunda yer aldığı Tek Yürek’in başrollerini Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Aranat, Kaan Altay Köprülü, İbrahim Yıldız ve Hakan Salınmış ile Kadriye Kenter’in paylaşıyor. Genç oyuncuların ağırlıkta olacağı kadroda usta isimler de genç kadroya destek olacak. İşte Tek Yürek dizisinin konusu ile ilgili yapılan açıklama ve projede yer alan isimler…





Tek Yürek dizisinin konusu nedir?

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda bir oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de buz pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle? Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit “Hercai”, Yusuf “Arabulucu”, Oğuzhan “Becerikli”, Akif “Çocuk kalpli”, Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Tek Yürek dizisinin oyuncuları

Hilmicem İntepe

Yiğit Saruhan

Ben Yiğit Saruhan… Babam öldüğünde küçüktüm, kardeşimi ben büyüttüm. Beni de Sait abim.. Hayat bana zor, ama dostlarımla tek yürek… Her şeye varım. Savaşan adamın aklında sadece hayatta kalmak vardır, o yüzden hayal kurmak bana lüks derdim… Demek hayattan alacaklıymışım… Kolay mı, asla. Mücadelem asıl şimdi başlıyor!

Anıl Tetik

Yusuf Zengin

Ben Yusuf Zengin… Gencim zekiyim, valla hiç alçak gönüllü olamayacağım, yakışıklı adamım… Tek ailem ablam İlknur… Bir de dostlarım tabi, soyadım gibi gönlüm de zengin… Ha bir de Aslı var. O gerçekten zengin… Tabi yaşadığım hayatı bilmiyor. Ama anlatacağım bir ara… O iş bende… Ciddiye aldığım bir şey yok mu, var. Bu sene şampiyonuz. Yusuf dediydi dersiniz.

Tugay Bahşi

Mazlum Kahraman

Ben Mazlum Kahraman… Kapı gibi adamım ayıptır söylemesi… Dostlarım da her tür belada bana güvenir, anam da… Dışardan güçlüyüm, ama içimi bana sor. Bazı şeyler zor gelir. Mesela babam… Huzurumuz yok evde. O çok koyar bana, belli etmem. Ha bir de Yaren var. Aşığım, ama ölsem açılamam. Duygular zor, ama aksiyon öyle mi? Buz pistinde şiir gibi kayarım. Yani… Çoğu zaman. Benimle sürprize hazırlıklı olun derim.

Kaan Altay Köprülü

Akif Gülmez

Ben Akif Gülmez… Hayatın baharında derler ya, ben de o hesap… Ama baharda kışı yaşıyorum… Ben fazla gülmem, hayat bana öğretmedi çünkü… Başımda bir bela var, kimseye anlatamam. Canım Allah'a emanet… Bir evim, sıcacık bir yatağım, bir ailem yok… Çok takmıyorum aslında, arkadaşlarım var. Ve artık bir umudum… Her şeye rağmen vazgeçmeyeceğim yepyeni hayallerim.

Atakan Yılmaz

Oğuzhan Özgür

Ben Oğuzhan Özgür… Buz pistinde siküriti olarak çalışıyorum… İşim önemlidir, çalışkanımdır, napayım bakmam gereken hasta bir anam var benim… Efendi adamımdır, ama can dostlarımın bir bakışı yeter belaya dalmama, o ayrı. Ekip demişken, onlar benim ikinci ailem… Şimdi hep beraber yeni hayallere koşuyoruz. Sonu iyi olacak, biliyorum.