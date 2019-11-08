Tek teselli Tyler Boyd

Teknik direktör Abdullah Avcı ve diğer eksik oyuncuların yokluğunda Avrupa’da var olma parolasıyla Braga karşısına çıkan Beşiktaş, sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı.

Umut pası verdi

Siyah-Beyazlılar adına kaybedilen mücadeleden tek olumlu durum, sezon başından beri oldukça eleştirilen ve henüz beklentileri karşılayamayan yeni transfer Tyler Boyd oldu. Braga önünde 90 dakika sahada kalan Boyd, yeni takımıyla ilk gol sevincini Avrupa Ligi’nde yaşadı.

Beşiktaş adına 7. kez sahaya çıkan 24 yaşındaki forvet, skor 1-0 Braga’nın üstünlüğüyle giderken 29. dakikada Umut Nayir’in pasında önce rakibini geçti, ardından şık bir vuruşla mücadeleye beraberliği getirdi. Bu gol, puan ya da puanların gelmesi için yeterli olmasa da Amerikalı oyuncu, en etkili maçlarından birini oynadı. Kartal’ın maçta çektiği 4 şutun 3’ünü atan Boyd, 2 kez top kaparken, 4 kez denediği adam geçme girişiminin hepsinde başarılı oldu.