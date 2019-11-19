Tek kâr eden tek kulüp Galatasaray

KPMG Football Benchmark ekibinin, Türkiye’nin spordaki dört devi arasında yaptığı analize göre, işletme kârına ulaşan tek kulüp Galatasaray oldu. Son iki sezonun şampiyonu, 146 milyon Euro’luk işletme geliriyle zirvede yer aldı. 111 milyon Euro’luk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise 99 milyon Euro’yla üçüncü sırada. Trabzonspor’un işletme geliri ise 45 milyon Euro... Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de, 5 milyon Euro’yla Galatasaray. Beşiktaş’ın vergi sonrası zararı 49 milyon Euro, Fenerbahçe’nin 33 milyon Euro, Trabzonspor’un ise 10 milyon Euro.

Giderde Fenerbahçe birinci

Personel giderlerinde 86 milyon Euro’yla Fenerbahçe başı çekerken, Galatasaray’ın personel gideri 71 milyon Euro... 99 milyon euro geliri olan Beşiktaş’ın personeline ödediği ücretin toplamı 69 milyon Euro, Trabzonspor’un ise 30 milyon Euro.