ABD’nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic, bazı bölümlerinde zorlandığı mücadelenin ardından Danimarkalı Holger Vitus Nodskov Rune’u 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-1’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Sırp tenisçi, ikinci turda Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleşti.

Günün sürprizini ise 3 saat 33 dakikalık mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta’yı 5-7, 4-6, 6-1, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-2 mağlup eden ABD’li Maxime Cressy gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 6 numaralı seri başı Bianca Andreescu ise İsviçreli Viktorija Golubic’i 7-5, 4-6 ve 7-5’lik setlerle geçerek adını ikinci tura yazdırdı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 1 saat 14 dakika süren mücadelenin ardından ABD’li Jamie Loeb’i 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

Wimbledon’da iki şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise Slovenyalı Polona Hercog’u zorlanmadan 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek ikinci turda vatandaşı Kristyna Pliskova’nın rakibi oldu.

Turnuvanın üçüncü gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Alman Dominik Koepfer’le, 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas ise Fransız Adrian Mannarino ile ikinci tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile Slovenyalı Tamara Zidansek, 3 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka ile de Sırbistanlı Olga Danilovic korta çıkacak.

AA