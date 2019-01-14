Teji Savanier kimdir, kaç yaşında, nereli? Sürpriz transfer iddiası

Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Fransız basınında yer alan habere göre Cim Bom, Ligue 1 ekiplerinden Nimes forması giyen Teji Savanier'nin peşine düştü. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın Savanier için Nimes kulübüne tam 6 milyon euro önerdiği ifade edildi. Peki, Teji Savanier kimdir, kaç yaşında? İşte Teji Savanier'in kariyeri ve detaylar...

Teji Savanier kimdir?

Teji Savanier 22 Aralık 1991 Montpellier doğumlu. 1.71 boyundaki Fransız merkez orta saha ve 10 numara bölgesinde forma giyiyor.

3,5 sezondur Nimes forması giyen Fransız futbolcu Savanier, bu sezon Nimes formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri tam 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

27 yaşındaki futbolcu, Nimes'den önce de Athlétic Club Arlesien forması giymişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Teji Savanier'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Savanier'nin adı son olarak takımının Paris Saint Germain ile oynadığı maçta Kylian Mbappe ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Üzerine yürüdüğü Savanier'yi iten Mbappe, böylece kariyerinin ilk kırmızı kartını görmüştü.