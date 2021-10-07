TEF Başkanı Murat Atalı: Sporcularımızla gurur duyuyoruz

Flöre, kılıç ve epe branşlarında Türkiye’yi temsil eden yıldız eskrimciler kazandığı kupa ve madalyalar ile 2021-2022 yurt dışı turnuva sezonuna iyi bir performansla başlayarak takımlarda iki birincilik, bir üçüncülük kupasının yanı sıra bireyselde de bir altın, bir de bronz madalya ile tamamladı.

Slovakya Samorin’de flöreci kızlar birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. ‘Yıldız Kızlar Flöre’ kategorisinde düzenlenen turnuvanın ilk günü Olimpik Milli Eskrimci Alisa İsbir gün şampiyonu olurken, Fatima Zehra Anbarlılar beşinci, Almıla Birçe Durukan yedinci olarak kürsüde yer alma başarısını gösterdi. Takım müsabakalarında ter döken Yıldız Kızlar Flöre takımı Fatima Zehra Anbarlılar, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan ve Şevval Pelin Cantenar’dan kurulu Yıldız Kızlar Flöre takımı kürsünün birinci basamağında yer aldı. Yıldız Erkek Kılıç takımı da Macaristan Gödöllö’de rakiplerini geride bıraktı. Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Burak Efe Emiroğlu ve Alkım Öztürk'ün bulunduğu milli takım, organizasyonun ikinci günü verdiği mücadele sonucu birincilik kupasının sahibi oldu. Bununla birlikte turnuvanın ilk gününde bireyselde piste çıkan milli sporcu Tolga Aslan bronz madalya elde ederken, Enes Talha Kalender 5’inci sıranın sahibi olarak kürsüde yer aldı. Aynı zamanda 'Yıldız Kızlar Kılıç' kategorisinde mücadele eden TOHM sporcu Nil Güngör de turnuvayı 5'inci sırada tamamlayarak kürsüdeki yerini aldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ise epecilerin mücadelesi vardı. Halis Efe Elibol, Murat Meriç ve Yalgın Yeter'in yer aldığı Yıldız Erkekler Epe takımı, önemli bir başarıya imza atarak üçüncülük kupasını kaldırmayı başardı.

FEDERASYON BAŞKANI MURAT ATALI: SPORCULARIMIZ GELECEK ADINA BİZE UMUT OLDULAR

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, sporcuları tebrik ederek şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan, altyapıda yer alan başarılı sporcularımız, en son Kahire'de yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alarak bizlere umut vermişlerdi. Bu sporcularımızdan oluşan takımlarımızı Avrupa Yıldızlar Circuit turnuvalarına gönderdik. Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılar ile göğsümüzü kabarttı ve ilerisi için bizlere umut oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Ülkemiz adına elde edilen bu başarılı sonuçlarda emeği olan tüm antrenörlerimize, teknik ekiplerimize ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. Başarılar geldikçe altyapı desteklerimizin artarak devam edeceğini bilgilerinize sunuyorum.”

Öte yandan eski başkan Müminhan Bilgin, Atalı'yı ziyaret ederek seçimler öncesi başarılar diledi.

DHA