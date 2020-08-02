Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattına 2 takviye birden yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kara Kartal'ın transfer listesine Teemu Pukki'yi aldığı iddia edilmesi gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basını, Norwich City'nin golcüsü Teemu Pukki'nin transferi için Beşiktaş ve Burnley'in yarıştığını yazdı. Premier Lig'i sonuncu bitirerek küme düşen Norwich'in yıldızı için Beşiktaş'ın yarışta önde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 11 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Beşiktaş taraftarı bu son dakika gelişmesinin ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve 'Pukki' ismini twitterda trend topic listesine soktu. Peki, Teemu Pukki kimdir? Teemu Pukki kaç yaşında, nereli?

Teemu Pukki kimdir?

Tam adı Teemu Eino Antero Pukki olan forvet oyuncusu, 29 Mart 1990 yılında Finlandya'nın Kotka şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin FC KTP takımında başlayan Pukki, 2008 yılında henüz 18 yaşındayken 1.5 milyon euro karşılığında La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. İspanya'da 2 yıl geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan Pukki, 2010 yılında ülkesine döndü ve Helsinki'nin yolunu tuttu. 1 sene forma giydiği Helsinki'de 31 maçta 18 gol kaydeden başarılı oyuncu, Avrupa'ya yeniden yelken açtı ve Bundesliga ekibi Schalke 04'e 1.5 milyon euro bedelle transfer oldu.

Sevilla'da olduğu gibi Schalke'de de 2 yıl geçiren hücumcu, 2013'te İskoçya'nın köklü ekiplerinden Celtic ile anlaştı. 1 sezon burada kalan Pukki, 2014'te Danimarka Ligi ekiplerinden Bröndby'ye kiralandı. Bröndby, 30 maçta 11 gol kaydeden Pukki'nin bonservisini Celtic'ten 675 bin euro karşılığında aldı. Danimarka'da 3 sezon daha forma giyen Pukki, 2018 yılında İngiliz ekiplerinden Norwich City'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Pukki, 2018-2019 sezonunda 29 gol atmış ve gol kralı olarak Norwich City'yi Premier Lig'e taşımıştı.

İlk sezonunda 46 maçta 29 gol, 10 asist kaydeden Pukki, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynadı. Yıldız oyuncu, Premier Lig'de ise 38 maçta 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Kulüp kariyerinde 359 maçta 145 gol kaydeden Pukki, Finlandiya A Milli Takım formasını ise 72 kez giydi, rakip filelere 25 gol bıraktı. Norwich City ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.